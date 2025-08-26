بعد 6 سنوات في الدوري المصري.. اتحاد تواركة يعيد الوادي إلى المغرب
الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 17:52
كتب : FilGoal
عاد عبد الكبير الوادي إلى الدوري المغربي من بوابة اتحاد تواركة بعد عدة تجارب بالأندية المصرية.
عبد الكبير الوادي
النادي : اتحاد تواركة
انضم الوادي إلى اتحاد تواركه في صفقة انتقال حر قادما من سموحة.
وأعلن نادي اتحاد تواركة تعاقده بشكل رسمي مع عبد الكبير الوادي.
ولعب الوادي في أندية الرجاء والفتح الرباطي واتحاد طنجة قبل انتقاله إلى وادي دجلة في 2019.
ولعب الجناح المغربي في وادي دجلة لمدة موسم قبل انتقاله إلى نادي سموحة.
وانتقل الوادي من سموحة إلى مودرن سبورت في صيف 2022.
وفي مطلع الموسم الماضي عاد عبد الكبير الوادي إلى نادي سموحة مجددا.
ولعب الوادي 158 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 وصنع 23 آخرين.
