خبر في الجول - البحرين تعتذر عن عدم استضافة السوبر المصري للسلة.. والدولة الأقرب

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 17:49

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

اعتذرت دولة البحرين عن عدم استضافة منافسات السوبر المصري لكرة السلة هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الاتحاد في السوبر المصري بالموسم الجاري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بينما حصد الاتحاد لقب الكأس.

وعلم FilGoal.com أن دولة البحرين قد اعتذرت عن استضافة السوبر المصري للسلة الموسم المقبل.

ويبحث الاتحاد المصري عن الدولة البديلة والتي لم يتم الاستقرار عليها بشكل رسمي حتى الآن.

وتعتبر مدينة الرياض السعودية هي الوجهة الأقرب لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة.

وكانت البحرين قد استقبلت النسختين الماضيتين من البطولة.

وتوج الأهلي بلقب نسخة 2023 بعد الفوز على الزمالك.

بينما حصد الاتحاد لقب النسخة الأخيرة عقب الفوز على الأهلي.

كرة سلة الأهلي الاتحاد السوبر المصري
