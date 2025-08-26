سيد عبد الحفيظ يرد على حقيقة ترشحه في انتخابات الأهلي

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في الأهلي على حقيقة ترشحه في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وتقام انتخابات مجلس إدارة في شهر أكتوبر المقبل.

وتحدث عبد الحفيظ عبر قناة "إم بي سي مصر 1" اليوم الثلاثاء قائلا: "لا تعرف أين يوجد الخير، ويجب أن نراعي التوقيت في الحديث في ظل ارتباطات الأهلي الحالية، وتلك الأمور لا تقال عبر وسائل الإعلام وهناك كبير في الأهلي يجب أن نراجعه أولا هذا في حالة التفكير في الأمر".

وأوضح "أعي بكلمة الكبير لجنة حكماء في النادي ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وبسؤاله هل حسم أمر ترشحه في الانتخابات من عدمه رد "أنا لا أعرف حاليا، وربما الأمر لا يكون خيرا للنادي فيجب ألا أتخذ أي خطوة ليس فيها أي خير للأهلي، لننتظر ونرى".

وشدد "لست متخوفا من التجربة لكنن يمكن أن تعتقد أن هناك خير لك في شأن ما ولن يكون خيرا، فكما قلت يجب أن يكون أي شيء خير لك وللأهلي".

وأتم عبد الحفيظ حديثه "لو عُرض علي عدم الدخول في الانتخابات والأمر في مصلحة الأهلي فلن أترشح".