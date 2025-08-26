كرة يد - "مقوي جنسي".. شكوى من حكم ضد الاتحاد الكويتي بسبب هدية

اندلعت أزمة في الاتحاد الكويتي لكرة اليد عقب تسلم الحكم خالد يوسف الفلكاوي لهدية عبارة عن مقوي جنسي.

بدأت الأزمة حينما أعلن الاتحاد الكويتي بتنظيم مسابقة خلال اختبارات الحكام وفاز بها خالد الفلكاوي.

وفي اليوم التالي وأثناء حصوله على الجائزة اكتشف الحكم أنها عبارة عن مقوي جنسي.

وبناء عليه تقدم خالد الفلكاوي بشكوى ضد اتحاد كرة اليد لدى اللجنة الأولمبية الكويتية مطالبا بالإنصاف ورد الاعتبار النفسي والمهني والشخصي من ذلك التصرف.

وفي الوقت ذاته أصدر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بيانا أعلن فيه تشكيل لجنة للتحقيق بملابسات الحادثة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدد المتسببين في ذلك التصرف.

📹 جانب من اختبارات اللياقة البدنية للحكام ، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. pic.twitter.com/9sQbVqfGcT — الاتحاد الكويتي لكرة اليد (@KHAkuwait) August 25, 2025

كما أعلن الاتحاد رفضه القاطع لمثل تلك السلوكيات.