الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الشباب اقترب من التعاقد مع الألماني جوليان فايجل، لاعب وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأوضح التقرير أن فايجل أبدى موافقته على الانتقال للشباب، ويجري حاليًّا إكمال بقية التفاصيل.

ويقترب الشباب من التوصل لاتفاق مع ناديه الألماني الذي لا يمانع منح الموافقة النهائية على انتقال اللاعب، وفقا للتقرير.

ويرغب الشباب في استعارة اللاعب لمدة موسم، مع إمكانية الشراء.

ويمتد عقد فايجل - 29 عاما - مع ناديه حتى صيف 2028.

وشارك جوليان خلال الموسم الماضي في 35 مباراةً بقميص فريقه.

وسبق للاعب الدولي تمثيل بوروسيا دورتموند، الذي انطلق من فئاته السنية حتى الفريق الأول.

كما لعب لبنفيكا البرتغالي في رحلته الأولى والوحيدة خارج ألمانيا، التي استمرَّت 3 أعوام، قبل أن يعود إلى بلاده عبر بوابة مونشنجلادباخ.

واحتل الشباب المركز السادس الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة.

وينطلق الدوري السعودي يوم الخميس 28 أغسطس.

ويبدأ الشباب موسمه بمواجهة الخليج يوم الجمعة 29 أغسطس.