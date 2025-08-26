الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

جوليان فايجل

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الشباب اقترب من التعاقد مع الألماني جوليان فايجل، لاعب وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

جوليان فيجل

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

الشباب
بوروسيا مونشنجلادباخ

وأوضح التقرير أن فايجل أبدى موافقته على الانتقال للشباب، ويجري حاليًّا إكمال بقية التفاصيل.

ويقترب الشباب من التوصل لاتفاق مع ناديه الألماني الذي لا يمانع منح الموافقة النهائية على انتقال اللاعب، وفقا للتقرير.

أخبار متعلقة:
دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا دورتموند يمدد عقد مدربه كوفاتش تقرير: الشباب مهتم بضم فابينيو ساسولو يعلن ضم ماتيتش

ويرغب الشباب في استعارة اللاعب لمدة موسم، مع إمكانية الشراء.

ويمتد عقد فايجل - 29 عاما - مع ناديه حتى صيف 2028.

وشارك جوليان خلال الموسم الماضي في 35 مباراةً بقميص فريقه.

وسبق للاعب الدولي تمثيل بوروسيا دورتموند، الذي انطلق من فئاته السنية حتى الفريق الأول.

كما لعب لبنفيكا البرتغالي في رحلته الأولى والوحيدة خارج ألمانيا، التي استمرَّت 3 أعوام، قبل أن يعود إلى بلاده عبر بوابة مونشنجلادباخ.

واحتل الشباب المركز السادس الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة.

وينطلق الدوري السعودي يوم الخميس 28 أغسطس.

ويبدأ الشباب موسمه بمواجهة الخليج يوم الجمعة 29 أغسطس.

جوليان فايجل بوروسيا مونشنجلادباخ الشباب
نرشح لكم
سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا تقرير: الشباب مهتم بضم فابينيو ساسولو يعلن ضم ماتيتش صن: كريستال بالاس يطلب ضم أكانجي كبديل محتمل لجويهي سكاي: ليفركوزن يتمم تعاقده مع لوكاس فاسكيز ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن
أخر الأخبار
خبر في الجول - عقد جلسة استماع باتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضد زيزو 4 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد. 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد عبد الحفيظ يرد على حقيقة ترشحه في انتخابات الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - "مقوي جنسي".. شكوى من حكم ضد الاتحاد الكويتي بسبب هدية 59 دقيقة | رياضات أخرى
الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ ساعة | ميركاتو
سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد العال: الأهلي يحتاج مدرب أفضل من ريبيرو.. وإذا توليت المسؤولية سأقوم بتنظيم الفريق ساعة | الدوري المصري
دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512066/الرياضية-الشباب-يقترب-من-ضم-لاعب-جلادباخ