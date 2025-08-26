عبد العال: الأهلي يحتاج مدرب أفضل من ريبيرو.. وإذا توليت المسؤولية سأقوم بتنظيم الفريق

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 15:33

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - غزل المحلة

يرى علاء عبد العال مدرب غزل المحلة أن الأهلي بحاجة لمدرب أفضل من خوسي ريبيرو.

وتعادل غزل المحلة مع الأهلي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال عبر قناة إم بي سي مصر: "أرى أن الأهلي يحتاج مدرب أكبر من خوسي ريبيرو".

وواصل "تدريب الأهلي شرف كبير وإذا حصلت على ذلك الشرف في يوم من الأيام مع القائمة الحالية سأقوم بالتنظيم، على سبيل المثال لن أهدر ورقة مثل تريزيجيه على الجانب الأيمن لأنني أريده أن يلعب هو وبنشرقي، وقد أشركه كبديل لبنشرقي".

وتابع "اللاعبون الذين دخلوا كبدلاء بصفوف الأهلي لم يكونوا على قدر كفائة من خرجوا ولذلك كان المستوى أقل في نهاية المباراة".

وأضاف "أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي أو الزمالك، لقد قضيت موسمين جيدين في الجونة ولكنني اختيار تدريب فريق جماهيري، حتى لا يقال إن علاء عبد العال يعمل فقط مع فرق المؤسسات ولذلك اخترت غزل المحلة للتدريب تحت الضغط وتحقيق نجاح جديد".

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري دون استقبال أو تسجيل أي هدف.

غزل المحلة علاء عبد العال الأهلي الدوري المصري
