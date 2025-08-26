دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ضم كارني تشوكويميكا بشكل نهائي قادما من تشيلسي.

وتعاقد دورتموند مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء.

ووقع اللاعب يوم الثلاثاء على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2030.

ولم يذكر دورتموند قيمة الصفقة، لكن تقارير أفادت أنها تمت مقابل 24 مليون جنيه استرليني.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 21 عاما من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، ولذلك وافق على انتقاله نهائيا.

وشارك لاعب الوسط مع تشيلسي فقط في 5 مباريات بواقع 130 دقيقة.

اللاعب النيجيري الأصل اختار تمثيل منتخب إنجلترا في الفئات العمرية المختلفة، لكنه ولد في النمسا.

وتعاقد تشيلسي مع تشوكويميكا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مقابل 18 مليون يورو قادما من أستون فيلا.