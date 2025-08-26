دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 15:18

كتب : FilGoal

كارني تشوكويميكا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ضم كارني تشوكويميكا بشكل نهائي قادما من تشيلسي.

وتعاقد دورتموند مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء.

ووقع اللاعب يوم الثلاثاء على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2030.

أخبار متعلقة:
دورتموند يمدد عقد مدربه كوفاتش ساسولو يعلن ضم ماتيتش ريو نجوموها: طبقت نصيحة المدربين أمام نيوكاسل..وهذا ما فعلته عندما رأيت الكرة مع صلاح حمزة إكمان يواصل التمرد على رينجرز

ولم يذكر دورتموند قيمة الصفقة، لكن تقارير أفادت أنها تمت مقابل 24 مليون جنيه استرليني.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 21 عاما من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، ولذلك وافق على انتقاله نهائيا.

وشارك لاعب الوسط مع تشيلسي فقط في 5 مباريات بواقع 130 دقيقة.

Image

اللاعب النيجيري الأصل اختار تمثيل منتخب إنجلترا في الفئات العمرية المختلفة، لكنه ولد في النمسا.

وتعاقد تشيلسي مع تشوكويميكا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مقابل 18 مليون يورو قادما من أستون فيلا.

كارني تشوكويميكا بوروسيا دورتموند تشيلسي
نرشح لكم
الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز تقرير: الشباب مهتم بضم فابينيو ساسولو يعلن ضم ماتيتش صن: كريستال بالاس يطلب ضم أكانجي كبديل محتمل لجويهي سكاي: ليفركوزن يتمم تعاقده مع لوكاس فاسكيز ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن
أخر الأخبار
خبر في الجول - عقد جلسة استماع باتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضد زيزو 3 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد. 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد عبد الحفيظ يرد على حقيقة ترشحه في انتخابات الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - "مقوي جنسي".. شكوى من حكم ضد الاتحاد الكويتي بسبب هدية 58 دقيقة | رياضات أخرى
الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ ساعة | ميركاتو
سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد العال: الأهلي يحتاج مدرب أفضل من ريبيرو.. وإذا توليت المسؤولية سأقوم بتنظيم الفريق ساعة | الدوري المصري
دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512063/دورتموند-يضم-تشوكويميكا-نهائيا