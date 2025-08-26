دورتموند يمدد عقد مدربه كوفاتش
الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 14:27
كتب : FilGoal
أعلن بوروسيا دورتموند تمديد عقد مدربه نيكو كوفاتش حتى صيف 2027.
ويقود كوفاتش الفريق منذ أواخر يناير 2025 خلفا لـ نوري شاهين.
وقتها وقع المدرب الكرواتي على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2026.
وقال كوفاتش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نريد أن نساعد دورتموند للعودة إلى مكانته السابقة، أمامنا الكثير من العمل معا".
فيما قال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند: "كوفاتش يخوض كل مباراة بثقة وصلابة وشغف".
وأضاف "نؤمن بأننا قادرون على مواصلة المسيرة الناجحة معا".
وبدأ دورتموند الموسم الجديد للدوري الألماني بالتعادل مع سانت باولي 3-3.
كوفاتش درب فرانكفورت وتوج معه بلقب كأس ألمانيا وبايرن ميونيخ وتوج معه بالثلاثية وأيضا فولفسبورج.
كما قاد موناكو الفرنسي ومنتخب كرواتيا من قبل.
