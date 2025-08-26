خدمة في الجول - ضمنها الأهلي وبيراميدز.. فتح باب حجز تذاكر الجولة الخامسة من الدوري المصري

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي - استاد المحلة

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتنطلق مباريات الجولة يوم الجمعة 29 أغسطس وتستمر حتى الأحد من نفس الشهر.

وتم فتح باب الحجز لـ 10 مباريات.

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا.. 6:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

البنك الأهلي × طلائع الجيش.. 9:00 مساء - استاد السلام.

الاتحاد السكندري × إنبي.. 9:00 مساء - استاد الإسكندرية.

السبت 30 أغسطس

الجونة × زد.. 6:00 مساء - استاد خالد بشارة.

المصري × كهرباء الإسماعيلية.. 6:00 مساء - استاد برج العرب.

الأهلي × بيراميدز.. 9:00 مساء - استاد السلام.

الإسماعيلي × غزل المحلة.. 9:00 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الأحد 31 أغسطس

موردن سبورت × حرس الحدود.. 6:00 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

سموحة × بتروجت.. 9:00 مساء - استاد برج العرب.

وادي دجلة × الزمالك.. 9:00 مساء - استاد السلام.

احجز التذاكر من هنا

خدمة في الجول تذكرتي الدوري المصري الأهلي، بيراميدز
/articles/512059/خدمة-في-الجول-ضمنها-الأهلي-وبيراميدز-فتح-باب-حجز-تذاكر-الجولة-الخامسة-من-الدوري-المصري