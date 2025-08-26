في الجول يكشف أسماء الحراس الأقرب للتواجد مع منتخب مصر الثاني

اقترب الإعلان عن قائمة منتخب مصر الثاني التي ستخوض معكسر شهر سبتمبر الحالي.

وعلم FilGoal.com أن عصام الحضري مدرب الحراس سيختار 4 حراس مرمى للتواجد في معسكر منتخب مصر الثاني.

كما علم FilGoal.com أن الأسماء الأقرب للتواجد في المعسكر حتى الآن هم محمود جاد وعامر عامر وعلي لطفي.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الكشف عن اختيارات الجهاز الفني الأول قبل الإعلان عن قائمته حتى لا يحدث تعارض.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي في الجولة السابعة يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثانية يوم 9 سبتمبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ11 نقطة.

وناقش الجهاز الفني نتائج متابعاته لجميع اللاعبين في الدوري الممتاز قبل إعلان القائمة التي ستدخل المعسكر.

وأكد حلمي طولان علي أهمية المعسكر الذي يعد استعدادا قويا لبطولة كأس العرب ومنافساتها الكبيرة في الدوحة أول ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن جميع أفراد الجهاز الفني سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجه تليق بكرة القدم المصرية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم بجانب منتخبات الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل