ساسولو يعلن ضم ماتيتش

أعلن نادي ساسولو الإيطالي يوم الثلاثاء ضم الصربي نيمانيا ماتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ماتيتش انضم إلى ساسولو الإيطالي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

ولم يرتبط ماتيتش صاحب الـ37 مع أي ناد، بعد فسخ عقده مع ليون الفرنسي بالتراضي.

وبدأ ماتيتش مسيرته في الدوري الصربي، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2009.

وبقى نجم الوسط الصربي في صفوف البلوز حتى صيف 2017، وتخلل تلك الفترة إعارات إلى أندية فيتيسه آرنهم الهولندي، وبنفيكا البرتغالي.

ولعب ماتيتش بصفوف مانشستر يونايتد، وروما، وستا رين، قبل خوض التجربة الأخيرة مع نادي ليون لمدة موسم ونصف.

وتوج ماتيتش خلال مسيرته ببطولات الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 3 مرات، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة.

كما فاز بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا مرة وحيدة، وبطولة لكأس البرتغال، بالإضافة لبطولتي كأس دوري البرتغال.

وتوج ماتيتش بجائزة لاعب العام في صربيا مرتين، وكذلك أفضل لاعب في الدوري البرتغالي.