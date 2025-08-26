ساسولو يعلن ضم ماتيتش

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

نيمانيا ماتيتش (الصورة من الموقع الرسمي لساسولو)

أعلن نادي ساسولو الإيطالي يوم الثلاثاء ضم الصربي نيمانيا ماتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ماتيتش انضم إلى ساسولو الإيطالي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

ولم يرتبط ماتيتش صاحب الـ37 مع أي ناد، بعد فسخ عقده مع ليون الفرنسي بالتراضي.

أخبار متعلقة:
مدرب نيوكاسل يوضح جديد موقف إيزاك تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية مهاجم نيوكاسل يعتذر لـ فان دايك بعد تدخله العنيف صن: كريستال بالاس يطلب ضم أكانجي كبديل محتمل لجويهي

وبدأ ماتيتش مسيرته في الدوري الصربي، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2009.

Image

وبقى نجم الوسط الصربي في صفوف البلوز حتى صيف 2017، وتخلل تلك الفترة إعارات إلى أندية فيتيسه آرنهم الهولندي، وبنفيكا البرتغالي.

ولعب ماتيتش بصفوف مانشستر يونايتد، وروما، وستا رين، قبل خوض التجربة الأخيرة مع نادي ليون لمدة موسم ونصف.

وتوج ماتيتش خلال مسيرته ببطولات الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 3 مرات، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة.

كما فاز بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا مرة وحيدة، وبطولة لكأس البرتغال، بالإضافة لبطولتي كأس دوري البرتغال.

وتوج ماتيتش بجائزة لاعب العام في صربيا مرتين، وكذلك أفضل لاعب في الدوري البرتغالي.

نيمانيا ماتيتش ساسولو ليون
نرشح لكم
الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا تقرير: الشباب مهتم بضم فابينيو صن: كريستال بالاس يطلب ضم أكانجي كبديل محتمل لجويهي سكاي: ليفركوزن يتمم تعاقده مع لوكاس فاسكيز ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن
أخر الأخبار
خبر في الجول - عقد جلسة استماع باتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضد زيزو 4 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد. 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد عبد الحفيظ يرد على حقيقة ترشحه في انتخابات الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - "مقوي جنسي".. شكوى من حكم ضد الاتحاد الكويتي بسبب هدية 59 دقيقة | رياضات أخرى
الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ ساعة | ميركاتو
سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد العال: الأهلي يحتاج مدرب أفضل من ريبيرو.. وإذا توليت المسؤولية سأقوم بتنظيم الفريق ساعة | الدوري المصري
دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512055/ساسولو-يعلن-ضم-ماتيتش