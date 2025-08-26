أحمد سامي: لم يحدث مني أي اعتداء على الحكم.. وعقوبة إيقافي قاسية

يرى أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري أن عقوبة إيقافه كانت قاسية.

أحمد سامي النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف أحمد سامي لمدة 3 مباريات بعد طرده في مباراة الإسماعيلي.

وقال سامي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كل أحاديثي مع الحكام تكون عن أمور فنية ولا أقول كلمات خارجة أو أي شيء وبأسلوب عادي، تحدثت مع الحكم عن كثرة الركلات الحرة وفوجئت بإخراج البطاقة الحمراء فأمسكت بيده للسؤال عن سبب البطاقة ولكنه أشهرها".

وواصل "لم يحدث أي اعتداء من قبلي على حكم المباراة أو أي شيء وكل ما كتب في التقرير كان غير صحيح والعقوبة قاسية ولم يحدث شيء يستعديها وليس من الطبيعي أن يتم طرد أي شخص يعترض لأننا نلعب كرة قدم ولسنا في محكمة، ونتعرض لضغط كبير وتحدث الكثير من المتغيرات".

وتابع "تقدمنا بتظلم ضد عقوة إيقافي ولكن لم يتم إخبارنا عن مدة النظر في التظلم".

وشدد "الاتحاد السكندري هذا الموسم يمر بظرف استثنائي، توليت تدريب الفريق بشكل متأخر كما تم تعيين رئيس النادي في وقت متأخر أيضا وحصلنا على فترة قصيرة ولم نتمكن من توفير جميع الاحتياجات لضيق الوقت وللظروف المادية أيضا".

وكشف "بعض اللاعبين انضموا للفريق قبل 5 أيام أو حتى يومين قبل بداية الدوري وبالفعل جميع الفرق خسرت نقاط لصعوبة الدوري هذا الموسم".

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل 29 أغسطس في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.