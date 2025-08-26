صن: كريستال بالاس يطلب ضم أكانجي كبديل محتمل لجويهي

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي

قدم كريستال بالاس عرضا لمانشستر سيتي بقيمة 15 مليون جنيه استرليني لضم مانويل أكانجي هذا الصيف، وفقا لجريدة ذا صن.

وأوضح التقرير أن بالاس يخطط لضم أكانجي تحسبا لرحيل مارك جويهي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن العرض الرسمي المقدم من بالاس إلى مانشستر سيتي يتضمن إضافات أيضا.

كريستال بالاس مستعد لبيع جويهي إلى ليفربول إذا كان السعر مناسبا، حسب التقرير.

وأبرم بالاس صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية، بضم حارس المرمى والتر بينيتيز والظهير بورنا سوسا.

كما خسر نجمه إيبيريتشي إيزي الذي انتقل إلى أرسنال، ويواجه احتمال بيع لاعب أساسي آخر، وهو مارك جويهي.

قبل أيام، أرسل نادي جالاتا سراي وفدا إلى إنجلترا للتفاوض مع هوجو فيانا المدير الرياضي لمانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي، وفقا لياجيز سابونكوغلو الصحفي التركي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح أن جالاتا سراي يسعى للتعاقد مع مانويل أكانجي قبل الموعد النهائي لإغلاق باب الانتقالات.

فيما أكدت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن المحادثات مستمرة بشأن الدولي السويسري.

لم يغلق مانشستر سيتي الباب أمام رحيل مانويل أكانجي مدافع الفريق هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وكان جالاتا سراي التركي قد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن النادي ينتظر قرار اللاعب النهائي بشأن مستقبله قبل اتخاد قراره مع نظيره التركي.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

