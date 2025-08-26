سكاي: ليفركوزن يتمم تعاقده مع لوكاس فاسكيز

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن اقتراب لوكاس فاسكيز من الانضمام لباير ليفركوزن.

وفقا لسكاي فإن ليفركوزن اتفق مع لوكاس فاسكيز على الانضمام في صفقة انتقال حر.

وسيوقع فاسكيز على عقد الانضمام لليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء.

وانتهى تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، وأصبح من حقه التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وقال فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عبر موقع النادي: "لوكاس فاسكيز يمثل قيم ريال مدريد، والتي جعلته أحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل اللاعبين والجماهير".

وتابع: "فاسكيز يرمز إلى العمل الجاد والمثابرة وروح الانتصار، وهي عناصر أساسية للنجاح بقميص هذا النادي".

وأتم: "إنه لاعب يحظى بتقدير جميع مشجعي ريال مدريد، والذي سيظل دائمًا منزله".

بينما نشر فاسكيز رسالة وداعية قال فيها: "قد أخرج من ريال مدريد، ولكن ريال مدريد لن يخرج مني أبدًا".

وانضم فاسكيز لأكاديمية ريال مدريد في عام 2007، ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب بقميص النادي، إلا في فترة إعارة لموسم مع إسبانيول.

وفي 2015، عاد فاسكيز للفريق الأول لريال مدريد، واستمر لمدة 10 سنوات قبل أن يرحل عن الفريق. ولعب فاسكيز 402 مباراة بقميص ريال مدريد، وتمكن من تسجيل 38 هدفًا وصناعة 73.

وبدأ فاسكيز مسيرته مع ريال مدريد كجناح، قبل أن يتحول إلى ظهير أيمن.

وشارك صاحب الـ34 عامًا في 53 مباراة بقميص ريال مدريد خلال موسمه الأخير، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

