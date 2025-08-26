مواعيد مباريات الثلاثاء 26 أغسطس - الزمالك ضد فاركو.. والمصري يواجه حرس الحدود

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 10:36

كتب : FilGoal

الزمالك ضد مودرن سبورت

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية × سموحة.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.

حرس الحدود × المصري.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × فاركو.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

كيرات ألماتي × سيلتك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

شتورم جراتس × بودو جليمت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بافوس × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك المصري الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء
