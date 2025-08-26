مواعيد مباريات الثلاثاء 26 أغسطس - الزمالك ضد فاركو.. والمصري يواجه حرس الحدود
الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 10:36
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية × سموحة.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.
حرس الحدود × المصري.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.
الزمالك × فاركو.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.
دوري أبطال أوروبا
كيرات ألماتي × سيلتك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
شتورم جراتس × بودو جليمت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بافوس × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
