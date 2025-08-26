إنتر يفتتح موسمه بفوز كبير على تورينو

افتتح إنتر موسمه بالفوز على تورينو بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وسجل لإنتر في المباراة كل من أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز وماركو تورام الذي أحرز هدفين، وأنجي يوان بوني.

وتصدر إنتر الدوري مبكرا بفارق الأهداف عن باقي الفرق.

تقدم باستوني بالهدف الأول في الدقيقة 18 برأسية مستغلا ركنية نفذها نيكولو باريلا.

وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استغل مارتينيز خطأ من الدفاع في التمرير ليسبق الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وعاد تورام للتسجيل في الدقيقة 62 برأسية بعد عرضية من باستوني.

وأنهى يوان بوني خماسية إنتر في الدقيقة 72 بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب إنتر في الجولة الثانية ضد أودينيزي يوم الأحد 31 أغسطس، بينما يلتقي تورينو مع فيورنتينا بنفس اليوم.