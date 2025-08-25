مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 23:53

كتب : أحمد الخولي

طرد محمد الشيبي - بيراميدز ضد مودرن سبورت

استقر نادي بيراميدز على توقيع غرامة مالية على محمد الشيبي ظهير أيمن الفريق كعقوبة بعد طرده أمام مودرن سبورت.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتأكد غياب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز عن مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويواجه بيراميدز فريق الأهلي على استاد السلام مساء يوم السبت المقبل.

وكشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "قرر نادي بيراميدز توقيع غرامة مالية على محمد الشيبي بسبب الرعونة التي تعامل بها وتسببت في طرده خلال مواجهة مودرن سبورت وبالتالي فقدان خدماته في مواجهة الأهلي المقبلة".

وتابع "غير صحيح وجود مفاوضات بين بيراميدز ومارسيل كولر لتولي المسؤولية خلفا لكرونسلاف يورتشيتش".

واختتم المصدر تصريحاته "النادي لم يدرس أو يدخل في مفاوضات مع أي مدير فني من الأساس والتركيز على مواجهة الأهلي المقبل".

وتعرض الشيبي للطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين خلال مواجهة مودرن سبورت.

وحقق بيراميدز انتصار وحيد في أول 4 جولات من الدوري وتجمد رصيده عند 5 نقاط.

ولم ينجح بيراميدز في تحقيق الفوز سوى أمام الإسماعيلي بهدف دون مقابل.

بينما تعادل أمام كل من وادي دجلة والمصري وتلقى الخسارة الأولى أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة.

وجمع الأهلي أيضا 5 نقاط لكن من ثلاث مباريات فقط حتى الآن بتعادلين وانتصار.

