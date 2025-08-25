منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري

تعثر فريق بيراميدز مجددا في مسابقة الدوري هذا الموسم ليحقق الانطلاقة الأسوأ في تاريخ النادي بالدوري منذ تغيير اسمه.

وبدأ بيراميدز المشاركة في الدوري بمسماه الجديد منذ موسم 2018 - 2019.

وجمع بيراميدز في أول أربع جولات من الدوري 5 نقاط ولم يحقق سوى انتصار وحيد.

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز على الإسماعيلي مقابل تعادلين أمام وادي دجلة والمصري بينما خسر في الجولة الرابعة من مودرن سبورت.

ولم ينجح بيراميدز طوال تاريخه في تحقيق العلامة الكاملة بأول أربع جولات والوصول للنقطة 12.

ويستعرض لكم FilGoal.com نقاط بيراميدز في كل موسم:

10 نقاط في موسم 2018 - 2019

8 نقاط في موسم 2019 - 2020

7 نقاط في موسم 2020 - 2021

10 نقاط في موسم 2021 - 2022

8 نقاط في موسم 2022 - 2023

10 نقاط في موسم 2023 - 2024

7 نقاط في موسم 2024 - 2025

5 نقاط في موسم 2025 - 2026

