مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح التفكير في رحيل ريبيرو

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 23:37

كتب : أحمد الخولي

خوسيه ريبيرو - المدير الفني لفريق الأهلي

نفى مصدر من الأهلي التفكير في رحيل خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بعد تعادله الثاني في الدوري من 3 مباريات.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وبذلك جمع الأهلي 5 نقاط من أول 3 مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح دراسة إدارة الأهلي رحيل خوسيه ريبيرو بسبب التعادل أمام غزل المحلة".

وأضاف "الأهلي خلق العديد من الفرص لكن لم يحالفه الحظ في المباراة".

واختتم تصريحاته "الملاحظ أن أداء اللاعبين الاحتياطيين ليس على نفس مستوى الأساسيين وهذا ما نرغب في معالجته الفترة المقبلة".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات بينما الأهلي رفع رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ولم ينجح خوسيه ريبيرو سوى في تحقيق انتصار وحيد منذ تولي مسؤولية قيادة الأهلي.

وحقق الأهلي تحت قيادة ريبيرو الفوز على فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

بينما تعادل الأهلي 4 مرات مع ريبيرو بينهم مباراتين في الدوري ومثلهما في كأس العالم للأندية، وخسر مباراة وحيدة.

