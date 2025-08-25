بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 23:26
كتب : FilGoal
واصل بتروجت نتائجه الإيجابية وحقق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون مقابل.
المباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
الفوز رفع رصيد بتروجت للنقطة الثامنة من 4 مباريات ليتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت.
بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز العشرين وقبل الأخير.
الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف رغم سيطرة بتروجت على مجرياته.
وفي الشوط الثاني سجل عمر رضا هدف فوز بتروجت بالدقيقة 79 مستغلا كرة مرتدة من الدفاع ليضع الكرة في الشباك بشكل مباشر.
وسيلعب بتروجت مباراته المقبلة ضد سموحة يوم 31 أغسطس، بينما يلتقي المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا.
