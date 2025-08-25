الهزيمة الأولى.. انطلاقة بيراميدز السيئة تستمر على يد مودرن سبورت

فوز واحد وتعادلين وهزيمة، حصيلة أول 4 مباريات خاضها بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وخسر وصيف الموسم الماضي على يد مودرن سبورت 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري.

وتقدم غنام محمد في الدقيقة 10 برأسية بعد عرضية علي فوزي.

وفي الشوط الثاني تحصل مودرن على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على فيستون ماييلي.

هذه الركلة حولها علي فوزي إلى الهدف الثاني على يمين أحمد الشناوي في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 أتى كريم حافظ ومصطفى زيكو ومروان حمدي بدلا من محمد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومهند لاشين.

بينما أتى محمود زلاكة بدلا من إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 79.

على الجانب الآخر أتى جودوين شيكا بدلا من حسام حسن في الدقيقة 82.

وتعرض المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز للطرد بالإنذار الثاني بسبب ضرب محمود ممدوح بالمرفق.

وأخيرا سجل كريم حافظ هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 96.

مودرن واجه أوائل الدوري بالفعل في أول 4 جولات، حيث تعادل مع الأهلي 2-2، وخسر أمام الزمالك 2-1، قبل أن يفوز على بيراميدز.

وجمع مودرن 4 نقاط من 3 مواجهات صعبة، أضافها لفوز على الاتحاد السكندري 2-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الرابع، وراء المصري والزمالك بفارق الأهداف، وبفارق نقطة عن بتروجت المتصدر مؤقتا.

أما بيراميدز فقد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثامن، من تعادلين مع وادي دجلة والمصري، وفوز على الإسماعيلي.