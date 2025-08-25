الهزيمة الأولى.. انطلاقة بيراميدز السيئة تستمر على يد مودرن سبورت

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن سبورت

فوز واحد وتعادلين وهزيمة، حصيلة أول 4 مباريات خاضها بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وخسر وصيف الموسم الماضي على يد مودرن سبورت 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري.

وتقدم غنام محمد في الدقيقة 10 برأسية بعد عرضية علي فوزي.

وفي الشوط الثاني تحصل مودرن على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على فيستون ماييلي.

هذه الركلة حولها علي فوزي إلى الهدف الثاني على يمين أحمد الشناوي في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 أتى كريم حافظ ومصطفى زيكو ومروان حمدي بدلا من محمد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومهند لاشين.

بينما أتى محمود زلاكة بدلا من إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 79.

على الجانب الآخر أتى جودوين شيكا بدلا من حسام حسن في الدقيقة 82.

وتعرض المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز للطرد بالإنذار الثاني بسبب ضرب محمود ممدوح بالمرفق.

وأخيرا سجل كريم حافظ هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 96.

مودرن واجه أوائل الدوري بالفعل في أول 4 جولات، حيث تعادل مع الأهلي 2-2، وخسر أمام الزمالك 2-1، قبل أن يفوز على بيراميدز.

وجمع مودرن 4 نقاط من 3 مواجهات صعبة، أضافها لفوز على الاتحاد السكندري 2-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الرابع، وراء المصري والزمالك بفارق الأهداف، وبفارق نقطة عن بتروجت المتصدر مؤقتا.

أما بيراميدز فقد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثامن، من تعادلين مع وادي دجلة والمصري، وفوز على الإسماعيلي.

بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح التفكير في رحيل ريبيرو بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا تأكد غياب الشيبي عن مواجهة الأهلي الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات
أخر الأخبار
في الـ +100.. ليفربول ينجو من الريمونتادا ويحقق فوزا قاتلا على نيوكاسل 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الأهلي يعلن تفاصيل إصابة آية الشامي.. ومدة الغياب 21 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر 39 دقيقة | الدوري المصري
منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري 46 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح التفكير في رحيل ريبيرو 55 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا ساعة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. انطلاقة بيراميدز السيئة تستمر على يد مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
تأكد غياب الشيبي عن مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512038/الهزيمة-الأولى-انطلاقة-بيراميدز-السيئة-تستمر-على-يد-مودرن-سبورت