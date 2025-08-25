تأكد غياب الشيبي عن مواجهة الأهلي

تأكد غياب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز عن مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري على استاد السلام مساء السبت المقبلأ.

وتعرض الشيبي للطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوتيني خلال مواجهة مودرن سبورت.

وحصل الشيبي على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 84 ليتأكد بذلك غيابه عن المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وحقق بيراميدز انتصار وحيد في أول 4 جولات من الدوري وتجمد رصيده عند 5 نقاط.

ولم ينجح بيراميدز في تحقيق الفوز سوى أمام الإسماعيلي بهدف دون مقابل.

بينما تعادل أمام كل من وادي دجلة والمصري وتلقى الخسارة الأولى أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة.

وجمع الأهلي أيضا 5 نقاط لكن من ثلاث مباريات فقط حتى الآن بتعادلين وانتصار.