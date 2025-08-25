قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل القائمة المستدعاة لفترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة استمرار غياب نيمار ليصل إلى عامين بعيدا عن قائمة منتخب البرازيل.

كما تم استبعاد رباعي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو وفينيسيوس وإندريك.

ويلعب منتخب البرازيل آخر مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة البرازيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - بينتو (النصر) - هوجو سوزا (كورنثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما) - فانديرسون (موناكو) - أليكس ساندرو (فلامنجو) - كايو هنريكي (موناكو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل ميجاليس (أرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - أليكساندرو (ليل) - فابريسيو برونو (كروزيرو)

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - جويلينتون (نيوكاسل) - لوكاس باكيتا (وست هام)

الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - كايو جورجي (كروزيرو) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - رافينيا (برشلونة) - ريتشارلسون (توتنام) - جواو بيدرو (تشيلسي)

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث برصيد 25 وقد ضمن تأهله قبل الجولتين الختاميتين رفقة الأرجنتين والإكوادور.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كل من تشيلي فجر 5 سبتمبر، ثم بوليفيا فجر يوم 10 سبتمبر.

وأعلن نادي سانتوس إصابة نيمار بتورم في الفخذ وخضوع اللاعب للعلاج وسط محاولات للحاقه بمواجهة فلومينينسي الأسبوع المقبلأ.

وشعر نيمار بآلام خلال تدريبات الخميس الماضي وغادر المران قبل نهايته قبل أن يغيب عن تدريبات الجمعة والسبت.

ولم يظهر نيمار مع منتخب البرازيل منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي يوم 17 أكتوبر 2023 أمام أوروجواي.