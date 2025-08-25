الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 21:48
واصل علاء عبد العال هوايته في الدوري هذا الموسم بفرض التعادل السلبي للمباراة الرابعة على التوالي.
وجمع غزل المحلة 4 نقاط بعد التعادل سلبيا في 4 مباريات على التوالي من أول 4 جولات بالمسابقة.
وحقق غزل المحلة ثلث التعادلات السلبية في الدوري هذا الموسم حتى الآن إذ تكررت النتيجة في 12 مباراة بينهم 4 طرفهم غزل المحلة.
وتعادل غزل المحلة أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة والأهلي على الترتيب.
وبذلك يكون قد تعادل علاء عبد العال سلبيا بدون أهداف في آخر 5 مباريات خاضهم بينهم 4 بالموسم الجاري.
ووصل عبد العال بشكل عام إلى 49 مباراة بتعادل سلبي في مسيرته من 353 خاضهم.
وتأتي المفارقة أن علاء عبد العال قد تعادل الموسم الماضي في 3 من أول 4 جولات بالدوري المصري.
وكان وقتها علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق الجونة وفي أول 4 جولات تعادل سلبيا في 3 منهم وخسر في مباراة واحدة أمام غزل المحلة.