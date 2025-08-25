الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي

واصل علاء عبد العال هوايته في الدوري هذا الموسم بفرض التعادل السلبي للمباراة الرابعة على التوالي.

وجمع غزل المحلة 4 نقاط بعد التعادل سلبيا في 4 مباريات على التوالي من أول 4 جولات بالمسابقة.

وحقق غزل المحلة ثلث التعادلات السلبية في الدوري هذا الموسم حتى الآن إذ تكررت النتيجة في 12 مباراة بينهم 4 طرفهم غزل المحلة.

وتعادل غزل المحلة أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة والأهلي على الترتيب.

وبذلك يكون قد تعادل علاء عبد العال سلبيا بدون أهداف في آخر 5 مباريات خاضهم بينهم 4 بالموسم الجاري.

ووصل عبد العال بشكل عام إلى 49 مباراة بتعادل سلبي في مسيرته من 353 خاضهم.

وتأتي المفارقة أن علاء عبد العال قد تعادل الموسم الماضي في 3 من أول 4 جولات بالدوري المصري.

وكان وقتها علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق الجونة وفي أول 4 جولات تعادل سلبيا في 3 منهم وخسر في مباراة واحدة أمام غزل المحلة.