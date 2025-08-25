قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو

أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فاركو.

ويلتقي الزمالك مع فاركو غدا الثلاثاء على استاد السلام في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد القائمة استمرار غياب أحمد حمدي وأحمد ربيع ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح الدين مصدق - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد. - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - شيكو بانزا - جوان ألفينا - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن المصري صاحب الصدارة.