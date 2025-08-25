قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 21:45
كتب : FilGoal
أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فاركو.
ويلتقي الزمالك مع فاركو غدا الثلاثاء على استاد السلام في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وتشهد القائمة استمرار غياب أحمد حمدي وأحمد ربيع ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.
الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح الدين مصدق - عمر جابر.
الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد. - آدم كايد.
الهجوم: أحمد شريف - شيكو بانزا - جوان ألفينا - ناصر منسي - عدي الدباغ.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن المصري صاحب الصدارة.
نرشح لكم
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت