انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو - المدير الفني لفريق الأهلي

واصل خوسيه ريبيرو نتائجه المتعثرة مع الأهلي حتى الآن في أول ست مواجهات خاضهم رفقة الفريق.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وبذلك جمع الأهلي 5 نقاط من أول 3 مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

أخبار متعلقة:
ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء

انتصار وحيد

لم ينجح خوسيه ريبيرو سوى في تحقيق انتصار وحيد منذ تولي مسؤولية قيادة الأهلي.

وحقق الأهلي تحت قيادة ريبيرو الفوز على فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

بينما تعادل الأهلي 4 مرات مع ريبيرو بينهم مباراتين في الدوري ومثلهما في كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي ضد كل من إنتر ميامي وبورتو في المونديال.

بينما تعادل في الدوري ضد كل من مودرن سبورت وغزل المحلة.

وخسر الأهلي تحت قيادة ريبيرو في مباراة وحيدة أمام بالميراس البرازيلي.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات بينما الأهلي رفع رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإسماعيلي في نفس اليوم.

الأهلي خوسيه ريبيرو
نرشح لكم
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو 23 دقيقة | الدوري المصري
انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ساعة | الدوري المصري
ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512031/انتصار-وحيد-ريبيرو-يواصل-تعثره-مع-الأهلي-في-6-مباريات