انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات

واصل خوسيه ريبيرو نتائجه المتعثرة مع الأهلي حتى الآن في أول ست مواجهات خاضهم رفقة الفريق.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وبذلك جمع الأهلي 5 نقاط من أول 3 مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

انتصار وحيد

لم ينجح خوسيه ريبيرو سوى في تحقيق انتصار وحيد منذ تولي مسؤولية قيادة الأهلي.

وحقق الأهلي تحت قيادة ريبيرو الفوز على فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

بينما تعادل الأهلي 4 مرات مع ريبيرو بينهم مباراتين في الدوري ومثلهما في كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي ضد كل من إنتر ميامي وبورتو في المونديال.

بينما تعادل في الدوري ضد كل من مودرن سبورت وغزل المحلة.

وخسر الأهلي تحت قيادة ريبيرو في مباراة وحيدة أمام بالميراس البرازيلي.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات بينما الأهلي رفع رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإسماعيلي في نفس اليوم.