انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (1)-(2) مودرن سبورت

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن سبورت

يلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة الرابعة من الدوري.

تابع من هنا

---

ق 96 جووول كريم حافظ يسجل ركلة جزاء قوية في الشباك

ق 83 طرد محمد الشيبي بالإنذار الثاني بسبب ضرب محمود ممدوح بالمرفق

ق 82 جودوين شيكا بدلا من حسام حسن

ق 79 محمود زلاكة بدلا من إيفرتون دا سيلفا

ق 64 كريم حافظ ومصطفى زيكو ومروان حمدي بدلا من محمد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومهند لاشين

ق 59 جووول علي فوزي يسجل الثاني من ركلة الجزاء على يمين الشناوي

ق 57 ركلة جزاء لمودرن سبورت بسبب لمسة يد على فيستون ماييلي

استراحة

ق 10 جووول غنام محمد يسجل الأول برأسية بعد عرضية علي فوزي

بداية المباراة

بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح التفكير في رحيل ريبيرو بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا الهزيمة الأولى.. انطلاقة بيراميدز السيئة تستمر على يد مودرن سبورت تأكد غياب الشيبي عن مواجهة الأهلي الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات
أخر الأخبار
منذ تغيير اسمه.. الانطلاقة الأسوأ في تاريخ بيراميدز بـ الدوري دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح التفكير في رحيل ريبيرو 10 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على المقاولون ويتصدر الدوري مؤقتا 20 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. انطلاقة بيراميدز السيئة تستمر على يد مودرن سبورت 23 دقيقة | الدوري المصري
تأكد غياب الشيبي عن مواجهة الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
اجتماع في منزل إيزاك لإعادته إلى نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد ساعة | أمريكا
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(2) ليفربول.. جوووول تقليص الفارق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512029/مباشر-الدوري-المصري-بيراميدز-0-2-مودرن-سبورت-بطاقة-حمراء