مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

محمود مرعي - بيراميدز

يلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة الرابعة من الدوري.

تابع من هنا

---

ق 10 جووول غنام محمد يسجل الأول برأسية بعد عرضية علي فوزي

بداية المباراة

بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو 23 دقيقة | الدوري المصري
انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ساعة | الدوري المصري
ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512029/مباشر-الدوري-المصري-بيراميدز-0-1-مودرن-سبورت-جووول-أول