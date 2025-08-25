مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
يلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة الرابعة من الدوري.
---
ق 10 جووول غنام محمد يسجل الأول برأسية بعد عرضية علي فوزي
بداية المباراة
