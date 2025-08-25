انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (1)-(2) مودرن سبورت
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
يلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة الرابعة من الدوري.
---
ق 96 جووول كريم حافظ يسجل ركلة جزاء قوية في الشباك
ق 83 طرد محمد الشيبي بالإنذار الثاني بسبب ضرب محمود ممدوح بالمرفق
ق 82 جودوين شيكا بدلا من حسام حسن
ق 79 محمود زلاكة بدلا من إيفرتون دا سيلفا
ق 64 كريم حافظ ومصطفى زيكو ومروان حمدي بدلا من محمد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومهند لاشين
ق 59 جووول علي فوزي يسجل الثاني من ركلة الجزاء على يمين الشناوي
ق 57 ركلة جزاء لمودرن سبورت بسبب لمسة يد على فيستون ماييلي
استراحة
ق 10 جووول غنام محمد يسجل الأول برأسية بعد عرضية علي فوزي
بداية المباراة
