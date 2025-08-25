الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد

تغلب وادي دجلة على زد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 38 بتوقيع إسلام عادل، بعد تمريرة من أحمد دحروج.

وفي الدقيقة 45+3 تعادل أحمد عاطف بعد تمريرة من أمارا كيتا.

وفي الدقيقة 61 سجل دجلة الثاني بركلة جزاء أنهاها علي حسين في الشباك، إثر لمسة يد على معط ماجاسا.

وأصيب بيتر موتوموسي لاعب زد ليترك موقعه لأحمد الصغيري في الدقيقة 69.

هذه كانت أول مباراة بين الفريقين بمسمى زد الحالي، حيث التقيا 3 مرات من قبل في موسم 2019-2020 حين كان اسمه "إف سي مصر".

إف سي مصر تفوق في الدور الأول 1-0، وفاز في كأس مصر 2-1، وحقق وادي دجلة الفوز في الدور الثاني 2-1.

ويبقى فارق هدف وحيد هو العامل المشترك في انتصار أي من الطرفين.

بذلك حقق وادي دجلة الفوز الأول، بعد تعادل وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

بينما تلقى زد خسارته الأولى، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع.