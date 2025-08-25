الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

وادي دجلة

تغلب وادي دجلة على زد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 38 بتوقيع إسلام عادل، بعد تمريرة من أحمد دحروج.

وفي الدقيقة 45+3 تعادل أحمد عاطف بعد تمريرة من أمارا كيتا.

وفي الدقيقة 61 سجل دجلة الثاني بركلة جزاء أنهاها علي حسين في الشباك، إثر لمسة يد على معط ماجاسا.

وأصيب بيتر موتوموسي لاعب زد ليترك موقعه لأحمد الصغيري في الدقيقة 69.

هذه كانت أول مباراة بين الفريقين بمسمى زد الحالي، حيث التقيا 3 مرات من قبل في موسم 2019-2020 حين كان اسمه "إف سي مصر".

إف سي مصر تفوق في الدور الأول 1-0، وفاز في كأس مصر 2-1، وحقق وادي دجلة الفوز في الدور الثاني 2-1.

ويبقى فارق هدف وحيد هو العامل المشترك في انتصار أي من الطرفين.

بذلك حقق وادي دجلة الفوز الأول، بعد تعادل وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

بينما تلقى زد خسارته الأولى، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع.

وادي دجلة الدوري المصري زد
نرشح لكم
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو 23 دقيقة | الدوري المصري
انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ساعة | الدوري المصري
ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512028/الفوز-الأول-وفارق-الهدف-مستمر-وادي-دجلة-يهزم-زد