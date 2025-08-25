ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:43
كتب : FilGoal
يرى خوسي ريبيرو مدرب الأهلي أن فريقه أهدر أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.
وتعادل الأهلي مع غزل المحلة بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وقال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا أكثر من 7 فرص محققة للتسجيل وكنا نحاول تحقيق الفوز، والأهلي فريق دائما يخاطر ويهاجم مهما كانت نتيجة المباراة".
ورفع غزل المحلة رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات بينما الأهلي رفع رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد.
ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.
أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإسماعيلي في نفس اليوم.
