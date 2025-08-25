عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة أن التعادل أمام الأهلي جاء بطعم الفوز.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وقال علاء عبد العال عقب المباراة: "أنت تواجه الأهلي وهو فريق كبير فبالتأكيد التعادل بطعم الفوز".

وتابع "نكوّن فريقا جديدا لذلك يجب أن نلعب بتلك الطريقة وكانت لنا أكثر من هجمة في الشوط الثاني".

وشدد عبد العال "عندما ألعب أمام الأهلي يجب اللعب بتلك الطريقة ولا يمكن فعل أكثر من ذلك".

واختتم عبد العال تصريحاته "أجمل ما في المباراة الحضور الجماهيري لغزل المحلة والأهلي والجميع شجع فريقه والحمد لله على خروج جماهيرنا سعداء".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات بينما الأهلي رفع رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإسماعيلي في نفس اليوم.

وواصل غزل المحلة سلسلة التعادلات السلبية تحت قيادة علاء عبد العال هذا الموسم.

ونجح غزل المحلة في حصد النقطة الرابعة بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الجولات الأربعة التي أقيمت.

وتعادل غزل المحلة أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب.