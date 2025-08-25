عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - أمين عمر - غزل المحلة

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة أن التعادل أمام الأهلي جاء بطعم الفوز.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وقال علاء عبد العال عقب المباراة: "أنت تواجه الأهلي وهو فريق كبير فبالتأكيد التعادل بطعم الفوز".

أخبار متعلقة:
سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع أول التغييرات الفنية.. بلدية المحلة لـ في الجول: استقالة حسام عبد العال وتعيين أحمد عبد الرؤوف

وتابع "نكوّن فريقا جديدا لذلك يجب أن نلعب بتلك الطريقة وكانت لنا أكثر من هجمة في الشوط الثاني".

وشدد عبد العال "عندما ألعب أمام الأهلي يجب اللعب بتلك الطريقة ولا يمكن فعل أكثر من ذلك".

واختتم عبد العال تصريحاته "أجمل ما في المباراة الحضور الجماهيري لغزل المحلة والأهلي والجميع شجع فريقه والحمد لله على خروج جماهيرنا سعداء".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات بينما الأهلي رفع رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإسماعيلي في نفس اليوم.

وواصل غزل المحلة سلسلة التعادلات السلبية تحت قيادة علاء عبد العال هذا الموسم.

ونجح غزل المحلة في حصد النقطة الرابعة بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الجولات الأربعة التي أقيمت.

وتعادل غزل المحلة أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب.

الدوري المصري غزل المحلة علاء عبد العال
نرشح لكم
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الـ 49 في مسيرته.. علاء عبد العال يتعادل سلبيا للمرة الرابعة على التوالي 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - استمرار غياب حمدي وجهاد ومعالي في مواجهة فاركو 23 دقيقة | الدوري المصري
انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ساعة | الدوري المصري
ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512026/عبد-العال-بالتأكيد-التعادل-بطعم-الفوز-أمام-الأهلي-والجماهير-أجمل-ما-في-اللقاء