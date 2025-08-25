سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي

فرض غزل المحلة تحت قيادة علاء عبد العال التعادل أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف المواجهة بين الفريقين والتي أقيمت على استاد غزل المحلة.

وفرض علاء عبد العال التعادل السلبي للمباراة الرابعة على التوالي هذا الموسم.

وفشلت محاولات لاعبي الأهلي طوال المباراة وتصدى القائم الأيسر لتسديدة من تريزيجيه والعارضة لتسديدة أشرف داري.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 4 نقاط من 4 تعادلات بينما الأهلي رفع رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإسماعيلي في نفس اليوم.

لا يسجل ولا يستقبل

واصل غزل المحلة سلسلة التعادلات السلبية تحت قيادة علاء عبد العال هذا الموسم.

ونجح غزل المحلة في حصد النقطة الرابعة بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الجولات الأربعة التي أقيمت.

وتعادل غزل المحلة أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب.

التشكيل

ظهر محمد الشناوي قائد الأهلي في التشكيل الأساسي وحراسة مرمى الأهلي لأول مرة هذا الموسم.

كما دفع خوسيه ريبيرو بالثنائي عمر كمال وأحمد رمضان للمرة الأولى هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان - عمر كمال.

الوسط: أليو ديانج - محمد بن رمضان - أحمد زيزو.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - محمود تريزيجيه

بينما دكة البدلاء: مصطفى شوبير - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة مع تراجع دفاعي من جانب لاعبي غزل المحلة.

وأرسل محمد بن رمضان عرضية رائعة في الدقيقة الرابعة حولها زيزو برأسية ولكن ضعيفة تصدى لها عامر عامر.

وتألق عامر عامر في الدقيقة الثامنة لتسديدة قوية من محمود تريزيجيه وحولها إلى ركنية.

وهيمن الأهلي على الكرة في الربع ساعة الأولى ولكن بدون أهداف.

وأهدر محمد بن رمضان هدفا محققا في الدقيقة 18 بعد ضغط قوي من لاعبي الأهلي.

ومرر نيتس جراديشار تمريرة رائعة إلى أحمد زيزو في الدقيقة 25 حاول تسديدها ساقطة في المرمى لكن تخطت المرمى.

وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من أحمد شوشة في الدقيقة 30 لينقذ مرماه من الهدف الأول.

وحرم القائم الأيسر لعامر عامر، محمود تريزيجيه من هدف أول في الدقيقة 47.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم سيطرة لاعبي الأهلي على الكرة لكن دون النجاح في فك دفاعات علاء عبد العال.

ومع بداية الشوط الثاني دفع ريبيرو بأحمد كوكا بدلا من عمر كمال بينما دفع علاء عبد العال بالثنائي سولمون ألادي ومعاذ عبد السلام بدلا من عبد الرحيم عموري وأحمد سعيد.

وواصل الأهلي سيطرته على الكرة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني لكن دون فاعلية حقيقية على المرمى.

وتصدى عامر عامر لتسديدة قوية من أحمد زيزو في الدقيقة 62.

وأهدر بن رمضان في هجمة خطيرة رأسية قوية أعلى عارضة عامر عامر بعدها بثلاث دقائق.

ودفع ريبيرو بالثنائي طاهر محمد وأحمد رضا بدلا من أشرف بنشرقي وبن رمضان في الدقيقة 67.

وأرسل زيزو عرضية رائعة في الدقيقة 69 وحولها تريزيجيه برأسية لكن أعلى المرمى.

ودفع المدرب الإسباني بآخر أوراقه بنزول الثنائي محمد شريف وحسين الشحات بدلا من جراديشار وتريزيجيه في الدقيقة 79.

وتألقت العارضة في الدقيقة 91 من تسديدة بعيدة المدى من أشرف داري ليستمر التعادل السلبي.

