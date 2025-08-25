التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت

أعلن كل من كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز ومجدي عبد العاطي مدرب مودرن سبورت تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وشهد تشكيل بيراميدز عودة وليد الكرتي وبلاتي توريه بعد عودتهما من الإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا.

بينما يلعب مودرن سبورت بثلاثي في وسط الملعب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: علي فوزي - محمود رزق - علي الفيل - محمد دسوقي.

الوسط: أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا - غنام محمد.

الهجوم: محمود ممدوح - حسام حسن - محمد مسعد