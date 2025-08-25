التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

احتفال بيراميدز بهدف إيفرتون ضد المصري

أعلن كل من كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز ومجدي عبد العاطي مدرب مودرن سبورت تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وشهد تشكيل بيراميدز عودة وليد الكرتي وبلاتي توريه بعد عودتهما من الإيقاف.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - تواصل غياب رمضان صبحي أمام مودرن سبورت كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا.

بينما يلعب مودرن سبورت بثلاثي في وسط الملعب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: علي فوزي - محمود رزق - علي الفيل - محمد دسوقي.

الوسط: أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا - غنام محمد.

الهجوم: محمود ممدوح - حسام حسن - محمد مسعد

مودرن سبورت بيراميدز الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. جووول أول الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي "سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر
أخر الأخبار
انتصار وحيد.. ريبيرو يواصل تعثره مع الأهلي في 6 مباريات 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - جونز ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم ضد نيوكاسل 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) مودرن سبورت.. جووول أول 31 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول وفارق الهدف مستمر.. وادي دجلة يهزم زد 34 دقيقة | الدوري المصري
ريبيرو: أهدرنا أكثر من 7 فرص للتسجيل ضد غزل المحلة.. والأهلي دائما ما يخاطر 40 دقيقة | الدوري المصري
عبد العال: بالتأكيد التعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. والجماهير أجمل ما في اللقاء 41 دقيقة | الدوري المصري
سلبية رابعة.. علاء عبد العال يقود غزل المحلة لفرض التعادل أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عودة توريه والكرتي لوسط بيراميدز.. وثلاثي في هجوم مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512024/التشكيل-عودة-توريه-والكرتي-لوسط-بيراميدز-وثلاثي-في-هجوم-مودرن-سبورت