مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. رأسية من تريزيجيه

يستضيف غزل المحلة فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وحصد غزل المحلة 3 نقاط من ثلاثة تعادلات سلبية، بينما الأهلي جمع 4 نقاط من مباراتين.

--------------------

ق79 مشاركة محمد شريف وحسين الشحات بدلا من جراديشار وتريزيجيه

ق69 عرضية من زيزو ورأسية تريزيجيه لكن أعلى مرمى عامر

ق67 مشاركة طاهر محمد وأحمد رضا بدلا من بنشرقي وبن رمضان

ق65 بن رمضان يهدر برأسية أعلى عارضة عامر

ق62 عامر عامر يتصدى أمام تسديدة زيزو

ق60 تسديدة من كريم فؤاد بعيدة عن المرمى

الشوط الثاني

مشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا من عمر كمال في الأهلي

مشاركة سولمون ألادي ومعاذ عبد السلام بدلا من عبد الرحيم عموري وأحمد سعيد من المحلة

نهاية الشوط الأول

ق47 القائم يحرم تريزيجيه من الأول

ق31 إصابة كريم فؤاد بعد كرة مشتركة وتوقف اللعب

ق30 محمد الشناوي يتصدى على مرتين

ق27 كريم فؤاد يسدد بعيدة عن مرمى عامر عامر

ق25 زيزو يهدر هدفا محققا بعد كرة ساقطة بعيدة عن المرمى

ق18 محمد بن رمضان يهدر هدفا محققا

ق15 ربع ساعة سلبية بدون أهداف

ق8 عامر عامر يتألق أمام تسديدة تريزيجيه القوية

ق4 رأسية من زيزو لكن يتصدى لها عامر عامر بنجاح

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي غزل المحلة
