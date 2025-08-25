"سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

وزارة الإسكان

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانا رسميا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوب{.

وأكدت الوزارة في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

أخبار متعلقة:
عضو الزمالك: النادي في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة الدوري المصري سيدات - زد يتصدر مبكرا.. وانتصار الأهلي ومسار وتعادل سلبي لـ الزمالك

وجاء بيان وزارة الإسكان كالآتي:

"‏في ضوء ما أثير مؤخرًا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي:

- سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة.

- وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

- وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة — في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة — بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر".

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

الزمالك أرض أكتوبر وزارة الإسكان
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. الشناوي يتصدى تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع "بسبب أكاديمية الكرة في الكويت".. الأهلي يتخذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك الحقوق التجارية للنادي عضو الزمالك: النادي في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. الشناوي يتصدى 51 دقيقة | الدوري المصري
العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
"سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يُدين بشدة العنصرية التي تعرض لها ماكيني أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن ساعة | ميركاتو
تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512020/سلامة-الإجراءات-وخطوة-تالية-بيان-رسمي-من-وزارة-الإسكان-بشأن-سحب-أرض-الزمالك-بأكتوبر