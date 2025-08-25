يوفنتوس يُدين بشدة العنصرية التي تعرض لها ماكيني أمام بارما

أدان نادي يوفنتوس بشدة العنصرية التي تعرض له ويستون ماكيني لاعب الفريق.

وستون ماكيني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

واستهل يوفنتوس موسمه بالفوز على بارما بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وتعرض ماكيني لهتافات عنصرية من جماهير بارما عقب المواجهة التي جمعت الفريقين.

وجاء بيان يوفنتوس كالآتي:

"عقب مباراة بارما، تعرض ويستون ماكيني لتعليقات عنصرية تمييزية من بعض الجماهير في مدرجات الفريق الضيف أثناء تدريبه على أرض الملعب مع زملائه الذين لم يشاركوا في المباراة".

"يُدين يوفنتوس بشدة هذه الحادثة وأي مظهر من مظاهر العنصرية، ويضمن تعاونه الكامل مع هيئات العدالة الرياضية لتحديد هوية المسؤولين".

وتصدر يوفنتوس الترتيب مبكرا بالتساوي مع كومو ونابولي، فيما تذيل بارما الترتيب.

ويحل يوفنتوس ضيفا على جنوى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.