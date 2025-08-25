ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف

كشف موقع ذا أثلتيك عن تطورات جديدة في مستقبل رودريجو مهاجم ريال مدريد.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشارك رودريجو أساسيا في مواجهة ريال مدريد أمام ريال أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعد جلوسه بديلا في المباراة الأولى أمام أوساسونا.

وظهر رودريجو غاضبا بعد استبداله في الدقيقة 63، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الملكي بهدف نظيف.

ورغم أن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، استبدل رودريجو، إلا أنه أشاد الجناح البرازيلي.

الموقع ذكر أن رودريجو كلف وكيليه بالبحث عن وجهة جديدة هذا الصيف.

وأوضح أن حديثه مع وكيليه يعد خطوة تشير إلى دراسة الرحيل بجدية عن ريال مدريد.

وقبل مباراة أوفييدو، شارك روديجو في مباراتين فقط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة ألونسو.

وتواجد كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وإبراهيما دياز بالإضافة لـ جونزالو جارسيا، والوافد الجديد فرانكو ماستانتونو، في ترتيب المشاركين قبل رودريجو، وذلك في ظل غياب جود بيلينجهام، وإندريك بسبب الإصابة.

ذا أثلتيك أوضح أن رودريجو لم يترك انطباعا للأندية التي رغبت في ضمه بأنه سيرحل عن ريال مدريد.

وسيغلق باب الانتقالات يوم الإثنين من الأسبوع المقبل الأول من سبتمبر.

وأبدت عدد من الأندية اهتمامها بضم رودريجو وأبرزهم مانشستر سيتي في ظل احتمالية رحيل سافينيو إلى توتنام هوتسبير.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.

