تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد

يواصل نادي اتحاد جدة محاولاته لإقناع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة يتفاوض مع ممثلي اللاعب من أجل ضمه هذا الصيف.

لكن اللاعب الإسباني أوضح أنه يُفضّل المشروع الذي يعرضه عليه نادي أولمبيك مارسيليا، حسب التقرير.

أخبار متعلقة:
استعادة أفضل لاعب.. ذا أثلتيك: كريستال بالاس مهتم بضم جالاجير أموريم يتحدث عن إهدار برونو لركلة الجزاء أمام فولام تورينو يضم لاعب إنتر حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي

وأضاف تافوليري أن مارسيليا يجرى محادثات يوم الاثنين لإتمام الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وينتهي عقد سيبايوس مع النادي الملكي في صيف 2027.

قبل ساعات، كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس عن اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا بضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

وكتب رومانو عبر حسابه على إكس: "مارسيليا مهتم بضم بالتوقيع مع سيبايوس كلاعب وسط مثالي لدعم الفريق".

ووصف رومانو سيبايوس بـ "الهدف الحلم" لدى مارسيليا.

وأكمل "بدأت المفاوضات، ولن تكون صفقة سهلة مع ريال مدريد، لكن أولمبيك مارسيليا سيحاول".

وأتم "جاري مناقشة إمكانية الإعارة مع خيار الشراء."

النجم الإسباني صاحب الـ29 عاما، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة

كما فاز مع أرسنال ببطولة كأس إنجلترا، ودرع المجتمع.

وقبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

داني سيبايوس اتحاد جدة ريال مدريد مارسيليا
نرشح لكم
ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف استعادة أفضل لاعب.. ذا أثلتيك: كريستال بالاس مهتم بضم جالاجير تورينو يضم لاعب إنتر لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الدوري المصري
العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
"سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر 25 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يُدين بشدة العنصرية التي تعرض لها ماكيني أمام بارما 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن ساعة | ميركاتو
تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512017/تقرير-اتحاد-جدة-يحاول-ضم-سيبايوس-ولكن