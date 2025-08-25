تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن

يواصل نادي اتحاد جدة محاولاته لإقناع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة يتفاوض مع ممثلي اللاعب من أجل ضمه هذا الصيف.

لكن اللاعب الإسباني أوضح أنه يُفضّل المشروع الذي يعرضه عليه نادي أولمبيك مارسيليا، حسب التقرير.

وأضاف تافوليري أن مارسيليا يجرى محادثات يوم الاثنين لإتمام الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وينتهي عقد سيبايوس مع النادي الملكي في صيف 2027.

قبل ساعات، كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس عن اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا بضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

وكتب رومانو عبر حسابه على إكس: "مارسيليا مهتم بضم بالتوقيع مع سيبايوس كلاعب وسط مثالي لدعم الفريق".

ووصف رومانو سيبايوس بـ "الهدف الحلم" لدى مارسيليا.

وأكمل "بدأت المفاوضات، ولن تكون صفقة سهلة مع ريال مدريد، لكن أولمبيك مارسيليا سيحاول".

وأتم "جاري مناقشة إمكانية الإعارة مع خيار الشراء."

النجم الإسباني صاحب الـ29 عاما، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة

كما فاز مع أرسنال ببطولة كأس إنجلترا، ودرع المجتمع.

وقبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.