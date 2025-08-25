تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري.

ويستضيف غزل المحلة فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وأجرى عبد العال تغييرين في التشكيل الأساسي بجلوس سولمون آلادي على مقاعد البدلاء، وخروج محمود نبيل من القائمة للإصابة.

وجلس سولمون آلادي مهاجم غزل المحلة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

حارس المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – محمود مجدي

الوسط: موري توريه – أحمد سعيد – رشاد العرفاوي - عبد الرحيم عموري.

الهجوم: ويليامز صنداي – جريندو

بينما دكة البدلاء: أحمد النفراوي - محمد عبد الغني - أشرف مجدي - عبد الرحمن بودي - معاذ عبد السلام - سعيدي بن سعيدي - عاطف الحكيم - سولمون آلادي - عماد ميهوب.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات سلبية.

بينما الأهلي في المركز الثامن برصيد 4 نقاط من خوض مباراتين فقط حقق فيهما الفوز ضد فاركو والتعادل أمام مودرن سبورت.