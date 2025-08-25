تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة غزل المحلة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويقود محمد الشناوي التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم بعدما تولى مصطفى شوبير حراسة عرين الأهلي أمام كل من مودرن سبورت وفاركو.

كما يظهر الثنائي أحمد رمضان وعمر كمال في التشكيل الأساسي لأول مرة أيضا هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان - عمر كمال.

الوسط: أليو ديانج - محمد بن رمضان - أحمد زيزو.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - محمود تريزيجيه

بينما دكة البدلاء: مصطفى شوبير - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد.

وجمع الأهلي 4 نقاط من مباراتين خاضهم في الدوري هذا الموسم بتعادل أمام مودرن سبورت وفوز أمام فاركو.

ويغيب كل من محمد شكري وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومروان عطية وإمام عاشور للإصابة.

بينما يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب الإيقاف.