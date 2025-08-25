تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

تحية محمد الشناوي - جماهير الأهلي

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة غزل المحلة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويقود محمد الشناوي التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم بعدما تولى مصطفى شوبير حراسة عرين الأهلي أمام كل من مودرن سبورت وفاركو.

أخبار متعلقة:
"بسبب أكاديمية الكرة في الكويت".. الأهلي يتخذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك الحقوق التجارية للنادي مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية قائمة غزل المحلة - عبد الغني وشوشة يقودان الدفاع في مواجهة الأهلي الرابع من آخر 5.. البنك الأهلي يعود بنقطة أمام الاتحاد السكندري

كما يظهر الثنائي أحمد رمضان وعمر كمال في التشكيل الأساسي لأول مرة أيضا هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان - عمر كمال.

الوسط: أليو ديانج - محمد بن رمضان - أحمد زيزو.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - محمود تريزيجيه

بينما دكة البدلاء: مصطفى شوبير - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد.

وجمع الأهلي 4 نقاط من مباراتين خاضهم في الدوري هذا الموسم بتعادل أمام مودرن سبورت وفوز أمام فاركو.

ويغيب كل من محمد شكري وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومروان عطية وإمام عاشور للإصابة.

بينما يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب الإيقاف.

الأهلي محمد الشناوي غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. عامر عامر يتألق "سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء "بسبب أكاديمية الكرة في الكويت".. الأهلي يتخذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك الحقوق التجارية للنادي عضو الزمالك: النادي في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. عامر عامر يتألق 20 دقيقة | الدوري المصري
العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
"سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر 34 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يُدين بشدة العنصرية التي تعرض لها ماكيني أمام بارما 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن ساعة | ميركاتو
تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512015/تشكيل-الأهلي-الشناوي-أساسي-أمام-غزل-المحلة-وثنائي-لأول-مرة-في-الدفاع