استعادة أفضل لاعب.. ذا أثلتيك: كريستال بالاس مهتم بضم جالاجير

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

كونور جالاجير - أتليتكو مدريد

أبدى كريستال بالاس اهتمامه بإعادة التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور جالاجير لاعب أتلتيكو مدريد.

كونور جالاجر

النادي : أتلتيكو مدريد

كريستال بالاس

وكشفت ذا أثلتيك أن كريستال بالاس لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن لجالاجير، فيما يفضل أتليتكو مدريد بيعه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة حال وصول عرض له.

ولعب جالاجير صاحب الـ 25 عامًا، موسم 2021-2022 معارًا إلى كريستال بالاس من تشيلسي.

وسجل الإنجليزي 8 أهداف في 34 مباراة بالدوري، واختير أفضل لاعب في النادي هذا الموسم.

وانضم لاعب خط الوسط إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قيمتها 42 مليون يورو (36.4 مليون جنيه إسترليني) الصيف الماضي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وخاض جالاجير 50 مباراة خلال موسمه الأول مع أتليتكو مدريد، ولكن لم يحظة بالمشاركة أساسيا في النصف الثاني من الموسم إذ لعب 13 مباراة كبديل.

ولعب جالاجير في افتتاحية مباريات أتليتكو مدريد هذا الموسم أمام إسبانيول لمدة شوط واحد، قبل أن يشارك كبديل لمدة 22 دقيقة في المباراة الثانية أمام إلتشي.

وتعادل كريستال بالاس في أول مباراتين بالدوري أمام تشيلسي ونوتينجهام فورست.

وينتظر كريستال بالاس مواجهة فريدريكستاد النرويجي يوم الخميس في إياب الدور الفاصل لدوري المؤتمرات.

أتليتكو مدريد كريستال بالاس كونور جالاجير
