رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 15:42
تعرض المغربي حمزة إكمان لهجوم شديد من جماهير نادي رينجرز بعد غيابه عن تعادل الفريق أمام سانت ميرين بالدوري الأسكتلندي.
حمزة إكمان
النادي : جلاسكو رينجرز
وجلس إكمان على مقاعد البدلاء ولم يشارك في أي دقيقة بالمباراة.
وخرج راسل مارتن المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي مصرحا عقب المباراة: "حمزة إكمان رفض المشاركة في تعادل الفريق أمام سانت ميرين بسبب إدعاء إصابة لا نعلم عنها شيئا".
ويأتي ذلك بعد رفض نادي رينجرز عرضا من ناد فرنسي الأسبوع الماضي.
وكشف المدير الفني لفريق رينجرز أنه كان ينوي إشراك إكمان في المباراة لكنه اضطر لتصديق كلام اللاعب بإصابته في الفخذ أثناء الإحماء.
وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم الإثنين للتأكد بشأن إصابته.
وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن اللاعب تعرض لهجوم كبير بسبب عدم مشاركته وتصريحات المدير الفني.
وأشار التقرير إلى أن هناك مطالبات بطرده من الفريق بعد تصرفه.
وتعادل رينجرز أمام سانت ميرين بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأسكتلندي.
وتعثر رينجرز بالتعادل في المباريات الثلاثة حتى الآن.