الكاس: مزدوجي الجنسية تحت التقييم.. وهدفنا الوصول لأبعد مدى في كأس العالم للناشئين

وعد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، ببذل قصارى جهده للوصول إلى أبعد مدى ممكن في كأس العالم للناشئين.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة 48 منتخبا.

وأوضح الكاس في حواره مع موقع فيفا: "سعيد بتأهلنا إلى كأس العالم للناشئين، لم تكن الرحلة سهلة على الإطلاق لكننا كنا نلعب لإسعاد الشعب المصري، وقد نجحنا في ذلك."

وأكمل "خضنا بطولة إفريقيا كفريق مصنف رابع، إذ كانت هذه أول مرة نتأهل فيها منذ 14 عامًا، مما وضعنا في مجموعة صعبة، تُعتبر الأقوى في البطولة بأكملها."

وتابع "خسرنا في أول مباراتين بدور المجموعات أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، لكننا حافظنا على آمالنا في التأهل بفوزنا على الكاميرون ثم أنجولا في الملحق، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل من ذلك، لكن هدفنا الأساسي في كأس الأمم كان التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا".

وتعود آخر مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين إلى بطولة 1997 التي أقيمت في مصر.

كما تعد تلك المرة الثالثة في التاريخ التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين في كأس العالم.

وعن استضافة قطر للبطولة، رد الكاس "استضافة قطر لكأس العالم دفعة قوية لكل الفرق العربية، إذ يمنح اللاعبين شعورا بالراحة والثقة".

كما تحدث الكاس عن استعداده لكأس العالم "بدأنا بإقامة معسكر تدريبي في بداية يوليو، واختبرنا بعض المواهب المحلية الجديدة إلى جانب عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين سيتم تقييمهم".

وأكمل "نستعد لخوض كأس الخليج للشباب تحت ٢٠ عامًا، والذي طلبت المشاركة فيه رغم فارق السن."

وفاز المنتخب المصري للناشئين أمام نظيره السعودي استعدادا لكأس الخليج في مباراتين وديتين بنتيجة 3-1، و4-1.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

وتعليقا على مجموعة مصر، رد الكاس "نخوض مجموعة قوية في كأس العالم، بدأنا بالفعل بدراسة المنافسين الآخرين في مجموعتنا لتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، وتحديد أسلوب اللعب الأمثل لكل مباراة، آمل أن نكون على قدر التوقعات ونقدم أداءً جيدًا في البطولة."

وأضاف "هدفنا الحقيقي هو المنافسة، غيابنا الطويل عن المنافسات الأفريقية والعالمية أثر على اللاعبين، لذا سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أبعد مدى ممكن في هذا الحدث العالمي."

وردا على إقامة كأس العالم تحت 17 سنة لـ5 سنوات متتالية، قال الكاس "فرصة ذهبية للشباب للتنافس مع أفضل لاعبي العالم، وستساهم في إنتاج لاعبين أكثر نضجًا وثقة، يتطلب الأمر تخطيطًا طويل الأمد، إذ يتطلب بناء فريق جديد كل عام تقريبًا."

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين لمدة 5 سنوات متتالية من سنة 2025 حتى 2029.

وأتم الكاس حديثه برسالة للجماهير، قائلاً "بما أن البطولة تُقام في دولة عربية، فسيكون لدينا دافع إضافي لدعم الجماهير، نتوقع حضورًا جماهيريًا قويًا من الجاليتين المصرية والعربية، نأمل أن يكون الجمهور خلفنا وأن يقدم للاعبين الدعم الذي يحتاجونه."