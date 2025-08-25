ترتيبات معسكر سبتمبر وموعد إعلان القائمة.. تفاصيل اجتماع طولان مع جهازه المعاون

اجتمع حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العالم مع الجهازين الفني والإداري.

وكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن تفاصيل الاجتماع، الذي تم فيه الاتفاق على الترتيبات الخاصة لمعسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة الأجندة الدولية من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره التونسي يومي 6، و9 سبتمبر على استاد هيئة قناة السويس.

وناقش الحعاز الفني كافة الترتيبات الإدارية والفنية والطبية بحضور أحمد حسن مدير الفريق وممدوح المحمدي ومحمد نور المدربين، وعصام الحضري مدرب حراس المرمي في وجود أيمن حافظ المدير الإداري.

وسيعلن حلمي طولان قائمة المنتخب لمعسكر سبتمبر عقب إعلان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول قائمته استعدادا للقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي في الجولة السابعة يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثانية يوم 9 سبتمبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ11 نقطة.

وناقش الجهاز الفني نتائج متابعاته لجميع اللاعبين في الدوري الممتاز قبل إعلان القائمة التي ستدخل المعسكر.

وأكد حلمي طولان علي أهمية المعسكر الذي يعد استعدادا قويا لبطولة كأس العرب ومنافساتها الكبيرة في الدوحة أول ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن جميع أفراد الجهاز الفني سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجه تليق بكرة القدم المصرية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم بجانب منتخبات الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.