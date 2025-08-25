"بسبب أكاديمية الكرة في الكويت".. الأهلي يتخذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك الحقوق التجارية للنادي

أعلن النادي الأهلي اتخاذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك الحقوق التجارية للنادي.

ويأتي ذلك بسبب إنشاء أكاديمية لكرة القدم باسم النادي في الكويت.

ونشر الأهلي عبر صفحاته الرسمية:

"قررت شركة الأهلي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الأشخاص الذين قاموا بانتهاك الحقوق التجارية للنادي".

"ويأتي ذلك نتيجة قيامهم بالتحايل لاستخدام اسم النادي في إنشاء أكاديمية لكرة القدم في الكويت".

"وكلف مجلس إدارة الشركة الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الأمر للحفاظ على حقوق الأهلي وعدم تكراره مرة أخرى".

وعلى صعيد آخر يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة باستاد المحلة في السادسة من مساء اليوم الإثنين.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ونجح الأهلي في أول جولتين من جمع 4 نقاط بتعادل من مودرن سبورت والفوز على فاركو.

أما غزل المحلة فجمع 3 نقاط من ثلاث مباريات بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في المباريات الثلاثة.

وتعادل المحلة سلبيا أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب.