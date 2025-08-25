بعد واقعة فنربخشة ضد بنفيكا.. فوتوماك: أمرابط طلب من وكلائه سرعة التفاوض مع الأندية الإيطالية

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

باتت التوقعات بأن أيام سفيان أمرابط لاعب فنربخشة معدودة مع النادي التركي.

سفيان أمرابط

النادي : فنربخشة

فنربخشة

وشهدت مواجهة فنربخشة أمام بنفيكا في ذهاب ختام الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا واقعة بطلها أمرابط مع جماهير فريقه.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، إلا أن جماهير فنربخشة قد أطلقت صيحات استهجان ضد اللاعب بسبب خطأ خلال المباراة.

أخبار متعلقة:
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا تقرير: فنربخشة مهتم بضم ديميرال من أهلي جدة بطلب مورينيو.. فنربخشة يسعى لضم رودريجو بعد سيميدو.. فنربخشة التركي يضم شكرينيار بشكل نهائي

وكشفت صحيفة فوتوماك التركية أن أمرابط تواصل مع وكلائه عقب المباراة وطالبهم بتسريع المفاوضات مع الأندية الإيطالية الراغبة في ضمه.

وأشار التقرير إلى أن أمرابط يرغب في حسم انتقاله إلى أحد الأندية التي تريد التعاقد معه هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة التركية أن أمرابط يرى أن ما حدث خلال مواجهة بنفيكا أفقده الشعور بثقة الجماهير واحترامهم.

وشدد التقرير أن اللاعب مستاء من تصرف الجماهير تجاهه مما قد يكون له تأثير سلبي على معنوياته.

ويرتبط أمرابط بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2028.

وخاض لاعب الوسط المغربي 5 مباريات مع فنربخشة هذا الموسم وسجل هدفا في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا.

فنربخشة سفيان أمرابط
نرشح لكم
رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه صحيفة المنتخب: المغرب يستقر على قيادة السكتيوي بمنافسات كأس العرب تقرير: نهضة بركان يقترب من مدافع جينت لتعويض دايو تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد صحيفة المنتخب: لاعب روما اختار تمثيل المغرب وربما يكون مفاجأة قائمة سبتمبر الظهور الأول.. وسام أبو علي يشارك بديلا في خسارة كولمبوس كرو بالدوري الأمريكي أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول في الدوري القطري
أخر الأخبار
تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع 19 دقيقة | الدوري المصري
استعادة أفضل لاعب.. ذا أثلتيك: كريستال بالاس مهتم بضم جالاجير 32 دقيقة | ميركاتو
أول التغييرات الفنية.. بلدية المحلة لـ في الجول: استقالة حسام عبد العال وتعيين أحمد عبد الرؤوف 57 دقيقة | القسم الثاني
رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
الكاس: مزدوجي الجنسية تحت التقييم.. وهدفنا الوصول لأبعد مدى في كأس العالم للناشئين ساعة | منتخب مصر
ترتيبات معسكر سبتمبر وموعد إعلان القائمة.. تفاصيل اجتماع طولان مع جهازه المعاون ساعة | الكرة المصرية
"بسبب أكاديمية الكرة في الكويت".. الأهلي يتخذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك الحقوق التجارية للنادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512006/بعد-واقعة-فنربخشة-ضد-بنفيكا-فوتوماك-أمرابط-طلب-من-وكلائه-سرعة-التفاوض-مع-الأندية-الإيطالية