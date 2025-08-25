بعد واقعة فنربخشة ضد بنفيكا.. فوتوماك: أمرابط طلب من وكلائه سرعة التفاوض مع الأندية الإيطالية

باتت التوقعات بأن أيام سفيان أمرابط لاعب فنربخشة معدودة مع النادي التركي.

سفيان أمرابط النادي : فنربخشة فنربخشة

وشهدت مواجهة فنربخشة أمام بنفيكا في ذهاب ختام الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا واقعة بطلها أمرابط مع جماهير فريقه.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، إلا أن جماهير فنربخشة قد أطلقت صيحات استهجان ضد اللاعب بسبب خطأ خلال المباراة.

وكشفت صحيفة فوتوماك التركية أن أمرابط تواصل مع وكلائه عقب المباراة وطالبهم بتسريع المفاوضات مع الأندية الإيطالية الراغبة في ضمه.

وأشار التقرير إلى أن أمرابط يرغب في حسم انتقاله إلى أحد الأندية التي تريد التعاقد معه هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة التركية أن أمرابط يرى أن ما حدث خلال مواجهة بنفيكا أفقده الشعور بثقة الجماهير واحترامهم.

وشدد التقرير أن اللاعب مستاء من تصرف الجماهير تجاهه مما قد يكون له تأثير سلبي على معنوياته.

ويرتبط أمرابط بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2028.

وخاض لاعب الوسط المغربي 5 مباريات مع فنربخشة هذا الموسم وسجل هدفا في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا.