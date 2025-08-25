بعد قضية الرويلي.. تعديل لائحة تفرغ اللاعب المحترف من الاتحاد السعودي

أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات في المادة التاسعة من لائحة شروط احتراف اللاعب المحلي المحترف.

وأثار ذلك التعديل جدلا واسعا، وكانت اللائحة تجبر اللاعب المحترف على التفرغ الكلي مع ناديه خلال فترة عقده الاحترافي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن التعديل نص على ترك مسألة ارتباط اللاعب بعمل من عدمه شأنا بينه وبين ناديه.

وكان الموسم الماضي قد رفع نادي النصر قضية ضد رافع الرويلي حارس مرمى العروبة بسبب مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز العروبة.

ويأتي ذلك بسبب مشاركة اللاعب في المباراة رغم ارتباطه بعقد عمل آخر بخلاف كرة القدم.

وقبل انتهاء الموسم وبعد مرور القضية بكافة مراحلها القانونية حُسمت نقاط الفوز للعروبة بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي قد عدلت تلك المادة بهدف معالجة عدم تعدد أوجه التفسير بما يمنع أي لبس مستقبلا.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم يوم 28 أغسطس الجاري.