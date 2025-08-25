تورينو يضم لاعب إنتر
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 14:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي تورينو ضم كريستيان أسلاني قادما من إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كريستيان أسلاني
النادي : إنتر
وانضم اللاعب الألباني لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وتفوق تورينو على بولونيا الذي حاول التعاقد مع كريستيان أسلاني.
وينتهي تعاقد أسلاني مع إنتر في 2028.
وتعاقد إنتر مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو قادما من إيمبولي.
ولعب أسلاني مع إنتر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة 4 مباريات وصنع هدفا ولم يسجل.
وفي الموسم الماضي خاض أسلاني 35 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.
وإجمالا شارك أسلاني في 99 مباراة وأحرز 4 أهداف وصنع 5.
نرشح لكم
لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي