تورينو يضم لاعب إنتر

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 14:06

كريستيان أسلاني - إنتر

أعلن نادي تورينو ضم كريستيان أسلاني قادما من إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم اللاعب الألباني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتفوق تورينو على بولونيا الذي حاول التعاقد مع كريستيان أسلاني.

وينتهي تعاقد أسلاني مع إنتر في 2028.

وتعاقد إنتر مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو قادما من إيمبولي.

ولعب أسلاني مع إنتر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة 4 مباريات وصنع هدفا ولم يسجل.

وفي الموسم الماضي خاض أسلاني 35 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا شارك أسلاني في 99 مباراة وأحرز 4 أهداف وصنع 5.

