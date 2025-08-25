لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 14:04
كتب : FilGoal
نرشح لكم
تورينو يضم لاعب إنتر ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي
أخر الأخبار
تورينو يضم لاعب إنتر 35 دقيقة | ميركاتو